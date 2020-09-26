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Gündem Sağlık Bakanı Koca'dan şiddete karşı çağrı
Gündem

Sağlık Bakanı Koca'dan şiddete karşı çağrı

Son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şiddete karşı bir olmalıyız" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:59:00 -
Sağlık Bakanı Koca'dan şiddete karşı çağrı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli hasta bakıcıyı darp eden kişinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını belirterek, şiddete karşı birlik olma çağrısında bulundu.

Bakan Koca paylaşımınıda İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesinde görevli hasta bakıcının maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmesini ve saldırganın gözaltına alındığını hatırlatarak, saldırganın Çağlayan Adliyesinde 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi. Bakan Koca, "Şiddete karşı bir olmalıyız" diyerek çağrıda bulundu.

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