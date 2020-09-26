Sağlık Bakanı Koca'dan şiddete karşı çağrı
Son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şiddete karşı bir olmalıyız" çağrısında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli hasta bakıcıyı darp eden kişinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını belirterek, şiddete karşı birlik olma çağrısında bulundu.
Bakan Koca paylaşımınıda İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesinde görevli hasta bakıcının maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmesini ve saldırganın gözaltına alındığını hatırlatarak, saldırganın Çağlayan Adliyesinde 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi. Bakan Koca, "Şiddete karşı bir olmalıyız" diyerek çağrıda bulundu.