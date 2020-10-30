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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı:

"Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:26:43 -
Sağlık Bakanı Koca'dan, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı:

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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