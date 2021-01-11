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Gündem Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Gündem

Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 00:14:00 -
Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Muhalefet etmekle millet iradesini kabullenememek, birbirinden farklıdır. Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır."

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