  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı:

"Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:55:08 -
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı
Dünya

İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı

Türkiye hakkında dönem dönem rezil açıklamalarıyla gündeme gelen Rusya'nın aşırı sağcı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovsky, ..
Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var
Gündem

Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını açıkladı. Bölgeden alınan ilk bilgilere hedef..
7 Arap ülkesinde yas ilan edildi
Dünya

7 Arap ülkesinde yas ilan edildi

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yaşamını yitirmesinin ardından Katar, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlik..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay