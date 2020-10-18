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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı:

"Taksim İstiklal Caddesi, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 23:48:13 -
Sağlık Bakanı Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nin, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne olduğunu belirterek, mecbur olunmadıkça kalabalık ortamlara girilmemesi uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter adresinden İstiklal Caddesi'nde bugün çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafı, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" başlığıyla paylaşan Koca, "Taksim İstiklal Caddesi, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." açıklamasını yaptı.

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