Sağlık Bakanı Koca'dan hemşirelere hakaret içerikli yazı yazdırdığı öne sürülen başhekime ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki hemşireye ceza için hakaret içerikli yazı yazdırdığı iddia edilen Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan'ın davranışının kabul edilemeyeceğini belirterek "Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan'ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir." bilgisini paylaştı.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan olayla ilgili derhal harekete geçerek duruma el koyduklarını bildirdi.

Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşireye başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulama hakkı yoktur. Özellikle bütün sağlık çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir."

Bakan Koca, olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılarak Alkan'ın başhekimlik görevinden uzaklaştırıldığına dikkati çekerek "Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan'ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir." ifadesini kullandı.

Kumluca Devlet Hastanesinde 13 Aralık'ta Başhekim Alkan'ın, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine hastaneyi gezdirirken pandemi servisi hemşireleri A.Y. ve M.Ş'nin yerinde olmadığını fark ederek görev yerlerini terk ettikleri gerekçesiyle hakaret içeren yazı yazdırdığı öne sürülmüş, Alkan hakkında inceleme başlatılmıştı.