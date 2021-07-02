Sağlık Bakanı Koca söz verdi: Karşılıksız kalmayacak!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Hekimlerinin koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda yer aldığını ve aşılama çalışmalarında da ön sıralarda yer aldıklarını belirterek, “Bakanlığımız, aile hekimlerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak” müjdesini verdi.
Yeni Akit /ANKARA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından pandemi ile mücadelede ön saflarda savaşan Aile Hekimlerinin başarılarının karşılıksız bırakılmayacağı müjdesini verdi.
Bakan Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye’de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk günden canla başla savaşan Aile hekimlerinin başarılarını karşılıksız bırakmayacaklarını belirterek, “AİLE HEKİMLİKLERİMİZ, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak.” müjdesini verdi.