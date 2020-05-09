Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Fikir güzel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa-Kestel'deki 'sosyal mesafeli bank' fikrini beğendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Kestel ilçesindeki 'sosyal mesafeli bank' fikrini beğendi.
Bakan Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.
Koca, paylaşımında, "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.)" ifadelerini kullandı.
Gündem
"Bu bilgi bana başka kaynaktan geldi" diyen Dilipak'tan gündemi sarsan açıklama: Kovid-19 mikrop değil ajan! İkinci şoku aşıda yaşayacağız