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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:48:08 -
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.

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