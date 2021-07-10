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Sağlık Sağlık Bakanı Koca iki şehri tebrik etti!
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca iki şehri tebrik etti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aşılama haritasında maviye dönen Çanakkale ve Kırklareli'yi tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 01:46:00 -
Sağlık Bakanı Koca iki şehri tebrik etti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama haritasında maviye dönen Çanakkale ve Kırklareli'yi tebrik etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tebrikler Kırklareli. Yüksek aşı oranıyla rengin artık hep Mavi! Tebrikler Çanakkale Yüksek aşı oranıyla rengin artık hep Mavi!" diyerek tebrik etti.

İki il daha maviye döndü

Aşılanma verilerinin Türkiye haritasında renklerle aktarıldığı tabloya göre, Çanakkale, Muğla ve Kırklareli'nde aşılanan kişi sayısı yüzde 75'in üzerine çıktı. Bakan Koca bu gelişmeyi, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun." ifadeleri ile duyurmuştu.

Aşılanma oranının düşük kaldığı iller!

Haritada kırmızı renklere boynamış iller aşılanmanın yüzde 55'in altında olduğunu ifade ediyor. Bakan Koca'nın az aşılanma sebebi ile vaka artışına işaret ettiği iller, haritaya göre şöyle: Yozgat, Konya, Aksaray, Niğde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Batman, Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Kars, Ağrı, Van, Hakkari ve Iğdır.

 

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