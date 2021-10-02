  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı! İşte en çok vaka olan il
Gündem

Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı! İşte en çok vaka olan il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. En çok vaka artan 10 ilin başında Zonguldak geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 15:21:00 -
Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı! İşte en çok vaka olan il

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 18-24 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

Bir önceki haftaya kıyasla Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul ve Ankara'da arttığı, İzmir'de ise düştüğü görüldü. Vaka sayıları 11-17 Eylül haftasında İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak kayda geçmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay