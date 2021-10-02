Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı! İşte en çok vaka olan il

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 18-24 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

Bir önceki haftaya kıyasla Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul ve Ankara'da arttığı, İzmir'de ise düştüğü görüldü. Vaka sayıları 11-17 Eylül haftasında İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak kayda geçmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez.