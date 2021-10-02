Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı! İşte en çok vaka olan il
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. En çok vaka artan 10 ilin başında Zonguldak geliyor.
Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 18-24 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.
Bir önceki haftaya kıyasla Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul ve Ankara'da arttığı, İzmir'de ise düştüğü görüldü. Vaka sayıları 11-17 Eylül haftasında İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak kayda geçmişti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez.