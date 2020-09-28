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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı:

"Devlet olabilme onuru ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan saldırıyı kınıyoruz. Meşru cevap için harekete geçen kardeş Azerbaycan'ın yanındayız"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 00:11:49 -
Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain bir saldırıda bulunduğunu belirtti.

Yoğun bombardıman sonucu sivillerden çok sayıda yaralı ve yaşamını yitiren olduğunu bildiren Bakan Koca, "Devlet olabilme onuru ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan saldırıyı kınıyoruz. Meşru cevap için harekete geçen kardeş Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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