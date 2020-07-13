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Sağlık Bakanı Koca: "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var."

Yeniakit Publisher
2020-07-13 20:05:47 -
Sağlık Bakanı Koca: "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var."
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