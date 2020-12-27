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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ'daki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir"
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ'daki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:23:37 -
Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ'daki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elazığ merkezde gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter'dan saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Elazığ merkezde gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu yıl büyük zorlukları göğüsleyen Elazığlı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun."

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