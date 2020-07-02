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Sağlık Bakanı Koca: Cizre'yi yakından takip ediyorum

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cizre'deki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Endişelenecek bir durum yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 00:23:00 -

 Taha Emre Özdemir    yeniakit.com.tr  

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre'ye ilişkin iddialara da cevap verdi. "Cizre özelinde ben çok yakın takip içindeyim." diyen Bakan Koca, "İstismar edilmeye açık olduğunu düşünerek özellikle bu anlamda bir sorunun olup olmadığı noktasında Cizre'yi yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

'Endişe edecek bir durum yok'

Cizre ve Şırnak özelinde vaka sayılarının arttığını belirten Bakan Koca, "Komşu ülke nedeniyle Hakkari'de dahil olmak üzere Şırnak ve Cizre'de ortalamanın üzerinde bir artış oldu. Sağlık kuruluşlarımızın eksikliklerini tamamlamak üzere gayret içindeyiz. Alınması gereken bütün tedbirleri aldık. Gelişmeleri de yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle cenaze, nişan ve benzeri etkinliklerle bulaşın daha da arttığını görüyoruz. Cizre'de filyasyon çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kamuoyunda paylaşıldığı gibi endişe edecek bir durum yok."

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