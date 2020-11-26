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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü:

"Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:59:41 -
Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımının düşük olduğunu bildirdi.

Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle on-line toplantıda salgının seyrini ele aldık. Samsun’da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor."

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