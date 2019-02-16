Sağlık Bakanı Koca: "28 Şubat’ta 1480 kişinin ataması yapılacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,28 Şubat tarihinde bin 480 sağlık çalışanının atamasının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Koca, ”28 Şubat’ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak” dedi.

Ağrı Valiliği’nde basın mensupların sorunu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2019’da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat’ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647’si pratisyen, 773’ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak. Yeni dönemde Ağrılı kardeşlerimizin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını mümkün mertebe Ağrı’da çözmeye çalışan, diğer illere sevkin giderek azaldığı bir dönem olsun istiyoruz. Bu nedenle dışarıya gönderilen hastaların sayısını azaltmak üzere bir gayret içerisinde olacağız. Geçmişte 618 olan ambulans sayısını 4 bin 910’a çıkardık. Buna ilave olarak yeni dönemde 800 ambulans alım ihalesi gerçekleşti ve alımı yapıldı. Ağrı’ya da ilk etap için 10 araç tahsis yapıldı. Devamında da tahsis yapmaya devam edeceğiz. Bu dönemde birçok aile sağlık merkezi ve sağlıkevi de yatırımlarımız arasında olacak. Ağrı’da yer yer hekim sorunu olduğunu biliyoruz ama her geçen gün bu açığı kapatacağız. Bu süreçte 31 olan uzman hekim sayımızı 2018 itibarıyla 220’ye çıkardık. Yeni dönemde de 40’a yakın stratejik hekimi Ağrı’ya göndermeyi planladık. Pratisyen hekim sayısı da 97’den 283’e kadar çıkmış oldu. Personel sayısının eksikliğini yer yer biliyoruz. Bunu da her geçen gün kapatmayı, eksiklik hissettirmeme noktasında gayret içinde olabileceğimizi söyleyebilirim”dedi.