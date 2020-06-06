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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı isyan ettiren fotoğrafın başrolü ilk kez konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Tatlı, "Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:35:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı isyan ettiren fotoğrafın başrolü ilk kez konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isyan ettiği toplu taşıma aracında maske ile gözlerini kapatan vatandaş kendisini savundu.

Bakan fotoğraf paylaşıp tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, 4 Haziran'da sosyal medya hesabından "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takmış ve otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı.

"Gözüme güneş gelince maskeyle kapattım"

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından o kişinin Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

Hamza Tatlı, "Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım. Otobüse binerken maskem ağzımdaydı. Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum" dedi.

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Yorumlar

Misafir

Kimseyi dinlemeden yargılamamak lazım adamda haklıymış 19 saat nedemek ya
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Gokhan

Merak ettim 19 saatlik ne is yapabilir.
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