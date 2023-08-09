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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kocaeli'ndeki patlamaya ilişkin yeni açıklama
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kocaeli'ndeki patlamaya ilişkin yeni açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-09 19:20:00 - 2023-08-09 19:24:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kocaeli'ndeki patlamaya ilişkin yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) deposunda meydana gelen patlamada yaralananların durumlarına ilişkin bilgi paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada yaralanan 12 kişiden Ekrem Kalkan'ın sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Kalkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

​​​​​​​Bakan Koca, "Kazada yaralananlardan 7'si tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 2'si yoğun bakımda olmak üzere 4 hastamızın tedavisi ise halen Kocaeli Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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