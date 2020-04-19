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Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "bahar" uyarısı:

"Daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım"

2020-04-19 17:15:10 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "bahar" uyarısı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."

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