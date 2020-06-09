Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son koronavirüs bilançosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son koronavirüs bilançosunu açıkladı. Buna göre; son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 18 artarak 4 bin 729'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir.