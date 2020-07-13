Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 13 Temmuz 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 46 bin 492 olurken, bin 8 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 382'ye yükseldi. Son 24 saatte bin 156 kişi iyileşti.
"En çok vaka görülen 5 ilimiz"
Bakan Koca'nın paylaşımı:
En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı her günümüz sınav.