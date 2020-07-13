Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 13 Temmuz 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.



Son 24 saatte yapılan test sayısı 46 bin 492 olurken, bin 8 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 382'ye yükseldi. Son 24 saatte bin 156 kişi iyileşti.

"En çok vaka görülen 5 ilimiz"

Bakan Koca'nın paylaşımı:

En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı her günümüz sınav.