  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 20:06:00 - 2020-07-13 20:22:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 13 Temmuz 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 46 bin 492 olurken, bin 8 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 382'ye yükseldi. Son 24 saatte bin 156 kişi iyileşti.

"En çok vaka görülen 5 ilimiz"

Bakan Koca'nın paylaşımı:

En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı her günümüz sınav.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı