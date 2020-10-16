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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz gündüzsüz bir mücadele veriyoruz. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felaket
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz gündüzsüz bir mücadele veriyoruz. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felaket

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:56:36 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz gündüzsüz bir mücadele veriyoruz. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felaket
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