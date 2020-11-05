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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki depremde yaralanan) İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok."
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki depremde yaralanan) İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok."

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:45:40 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki depremde yaralanan) İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok."
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