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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak."
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak."

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:18:59 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak."
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