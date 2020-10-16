Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eldeki bilgilere göre, virüs bugüne dek en az 39 milyon kişiye bulaştı. Şunu unutmayın en başta bu sayı sadece bir. Koronavirüs dünyaya o bir kişiden yayıldı. O bir sayısı 39 milyona ulaştı. Aramızda sadece bir koronavirüs t