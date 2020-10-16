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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim aşı konusunda önemli gelişmeler gösteriyor. Fakat görünen o ki aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge dün Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının nisan ayı
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim aşı konusunda önemli gelişmeler gösteriyor. Fakat görünen o ki aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge dün Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının nisan ayı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 19:42:57 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim aşı konusunda önemli gelişmeler gösteriyor. Fakat görünen o ki aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge dün Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının nisan ayı
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