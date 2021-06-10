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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programına bir grup daha dahil edildi
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programına bir grup daha dahil edildi

Açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir grubun daha aşı programına dahil edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 20:12:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programına bir grup daha dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir grubun daha aşı programına dahil edildiğini duyurdu.

Sosyla medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin."

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