Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programına bir grup daha dahil edildi
Açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir grubun daha aşı programına dahil edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir grubun daha aşı programına dahil edildiğini duyurdu.
Sosyla medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin."