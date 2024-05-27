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Kadın - Aile Sağlık açısından zararlı! Sağlıklı sanıyorsunuz ama... Diş fırçasını böyle saklamayın! Böyle saklayan yandı
Kadın - Aile

Sağlık açısından zararlı! Sağlıklı sanıyorsunuz ama... Diş fırçasını böyle saklamayın! Böyle saklayan yandı

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:00:00 - 2024-05-27 23:41:58
Sağlık açısından zararlı! Sağlıklı sanıyorsunuz ama... Diş fırçasını böyle saklamayın! Böyle saklayan yandı

Diş fırçası birçok insan tarafından sık sık kullanılıyor. Çünkü ağız ve diş sağlığının korunmasında faydalı olabiliyor. Ancak diş fırçasının nasıl saklandığı, sağlık açısından önemli görülüyor. Çünkü bazı yanlış saklama yöntemleri, fırçaların adeta bakteri yuvası haline dönüşmesine neden olabiliyor. Detaylar haberimizde…

Diş fırçası birçok insan tarafından neredeyse her gün kullanılıyor. Çünkü dişlerin ve diş etlerinin temizlenmesinde önemli olarak görülüyor. Öte yandan diş fırçasının nasıl saklandığına dikkat edilmesi öneriliyor. Çünkü bazı hatalı saklama yöntemleri, fırçaların adeta bakteri yuvası haline dönüşmesine sebep olabiliyor. Bu da sağlık açısından zararlı olarak görülüyor.

DİŞ FIRÇASI NASIL SAKLANMALI?

Diş fırçasının hijyenik kalmasını sağlayabilmek için bazı saklama yöntemlerine dikkat edilmesi öneriliyor. Çünkü dikkat edilmediğinde, fırçaların adeta bakteri yuvasına dönüştüğü gözlemlenebiliyor. İşte söz konusu saklama yöntemlerinden bazıları şu şekilde;
· Diş fırçasının klozete yakın bir yerde saklanmaması gerekiyor. Çünkü bu durum fırçanın adeta bakteri yuvasına dönüşmesine sebep olabilir. Bunun sonucunda ise, sağlık açısından zararlı olabilir.

· Diş fırçasının lavabo ve tuvalete en az yarım metre uzakta saklanması tavsiye ediliyor.

· Aynı kaba birkaç adet diş fırçası yerleştirilmesi önerilmiyor. Bunun yanı sıra aynı kapta saklanması gerekiyorsa, ters ve dik şekilde yerleştirilmesi tavsiye ediliyor.

· Diş fırçasının kapağı bulunuyorsa, kullanılmadığı zamanlarda kapatılması öneriliyor. Bu sayede diş fırçasını daha hijyenik bir şekilde saklamak mümkün olabilir.
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