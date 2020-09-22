Sağımız, solumuz şiddet! Önlem alınmazsa şiddete meyilli bir toplum olacağız

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye’de son günlerde artan şiddet olaylarını değerlendiren uzmanlar, şiddetin tırmanma sebepleri olarak tv dizileri, oyun ve televizyon programları olduğuna dikkati çekerek ailelerin çocuklarını şiddet unsurundan korumakta güçlük çektiklerine işaret ediyor.

Şiddetin her alanda kendini gösterdiğini aktaran İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Ertan Aydın, “Özellikle çocuklar üzerinde çok negatif etkileri mevcut. Aileler de çocuklarını şiddet unsurundan korumakta güçlük çekiyor. Şiddetin özendirilmesi, sıradanlaşması aslında en önemli sorun. Şiddet sıradan bir olgu gibi gösterilerek, çocuklar şiddete özendiriliyor. Özellikle oyun sektöründe çok fazla şiddet var. Çok sıradan bir şekilde insan öldürme noktasında oyunlar yapılıyor. Dizilerde de şiddet çok fazla. Ekrandaki şiddet, çocuklara şiddetin rutin olduğu duygusunu aşılıyor. Bu da onları ileriki hayatlarında şiddet noktasında geri durmayacağı bir psikolojiye sevk ediyor” ifadelerini kullandı.

RTÜK harekete geçmeli

“Her türlü şiddete karşı toplumsal bir bilinç geliştirilmesi gerek” diyen Aydın, “Bu anlamda hem devlet kurumlarına ve hem de ailelere çok büyük görev düşüyor. Televizyonda şiddet olunca ailenin buna yönelik bir filtre uygulaması çok zor. Bu filtre RTÜK tarafında geliştirilebilir. Şiddet sıradanlaştıkça çocukların toplum içerisinde kurdukları ilişkiler de şiddete meyilli hale gelir. Bunun önünü alamazsak toplumsal yapı şiddet temeli bir yapıya dönüşür” uyarılarında bulundu.

Şiddeti önlemede aile, toplum ve devlet faktörlerinin bir yere gelmesine gerektiğine dikkati çeken Uzman Klinik Psikolog Zeynep Tuba Akay ise şunları söyledi: “İyi bir manzara içerimizde iyi bir duygu, kötü bir manzara ise bir sıkışıklık, iç karaltısı ve olumsuzluk yaratır. Olumsuz bir durumu sürekli gördüğümüzde, şiddete maruz kaldığımızda şiddete doğru yöneliriz. Artık sıradanlaşır. Gördüğümüz resimlerin, izlediğimiz filmlerin, oynadığımız oyunların davranışlarımız üzerinde bire bir etkisi vardır. Aileler çocukları seçim yapma konusunda eğitmeli, STK’lar da toplumsal bilinç oluşturmalıdır. RTÜK de şiddet içeriklerini dikkatlice süzgeçten geçirmelidir.”