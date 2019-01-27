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Sağanakla göle dönen yayladaki hayvanları itfaiye kurtardı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yoğun sağanak yüzünden göle dönen yaylada mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

27 Ocak 2019 Pazar 19:03
Sağanakla göle dönen yayladaki hayvanları itfaiye kurtardı

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yaylada, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş ile tavuk mahsur kaldı. Hayvanlar, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası'nda yaşayan Ahmet Dolaşık, evlerinin bulunduğu bölgede, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle saat 13.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Su seviyesinin yaklaşık 1 metre olması nedeniyle Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MUSKİ) görevlilerince yol açılarak, itfaiye ekibinin bölgeye ulaşması sağlandı. Aşırı yağmur nedeniyle göle dönen Tozlu mevkisindeki ahırda bulunan 2 inek ve 40 koyun ile kümesteki 50 tavuk, itfaiye görevlilerince alındı. Hayvanlar, traktörün römorkuna yüklenerek, kurtarıldı. Büyükbaş ve küçükbaş ile tavuklar, daha güvenli olan Düğerek Mahallesi'ndeki hayvan pazarına götürüldü.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 19:03
  1. Muğla
  2. Menteşe ilçesi
  3. Sağanak yağış
  4. mahsur kalan hayvanlar
  5. kurtarma operasyonu

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