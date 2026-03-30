Sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü
Yerel

Sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Cizre ilçesinde gece başlayan ve etkisini artırarak sürdüren sağanak, su baskınlarına neden oldu.

 

Özellikle Dirsekli Mahallesi’nde giriş katlardaki birçok evi su bastı, ilçenin işlek noktalarından AVM kavşağında ise biriken su nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.

 

Kavşakta mahsur kalan 3 araç, yükselen suların içinde kaldı. Koçbey Köyü’nde de yoğun yağış sonrası derelerin taşmasıyla bazı evler su altında kaldı.

 

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan araçlardaki yolcular, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi.

 

Şırnak Valiliği de yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

Yüksek kesimlerde ise buzlanma, don, tipi ve çığ riskine dikkat çekildi.

