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Sağanak yağış Didim'de hayatı felç etti

Ege'de etkisini arttıran yağışlar, Aydın'da hayatını olumsuz yönde etkiliyor. İlçede birçok evi ve iş yerlerini su bastı.

16 Aralık 2018 Pazar 19:27
Sağanak yağış Didim'de hayatı felç etti

Ege Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, Aydın'ın Didim ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçede dün geceden beri etkili olan yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkilerken caddeleri dereleri andırdı.

Didim’de geceden beri etkili olan şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Başta Cumhuriyet Caddesi, Atatürk bulvarı ve İnönü bulvarı olmak üzere kentin bir çok yerinde caddelere ve sokaklar derelere dönüşürken, şiddetli yağışlar yaşamı felç etti.

Elektrik kesintileri yaşandı

Kentteki bazı iş yerlerini su basarken, sık sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. Yağış zaman zaman etkisini yitirmesine rağmen gün boyu etkisini sürdürdü

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:27
  1. Aydın
  2. Didim

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