Sağanak yağış Didim'de hayatı felç etti

Ege Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, Aydın'ın Didim ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçede dün geceden beri etkili olan yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkilerken caddeleri dereleri andırdı.

Didim’de geceden beri etkili olan şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Başta Cumhuriyet Caddesi, Atatürk bulvarı ve İnönü bulvarı olmak üzere kentin bir çok yerinde caddelere ve sokaklar derelere dönüşürken, şiddetli yağışlar yaşamı felç etti.

Elektrik kesintileri yaşandı

Kentteki bazı iş yerlerini su basarken, sık sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. Yağış zaman zaman etkisini yitirmesine rağmen gün boyu etkisini sürdürdü