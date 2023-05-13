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Gündem Sağanak yağış Başkenti vurdu, Mansur Yavaş yine yavaş kaldı!
Gündem

Sağanak yağış Başkenti vurdu, Mansur Yavaş yine yavaş kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-05-13 09:24:00 -
Sağanak yağış Başkenti vurdu, Mansur Yavaş yine yavaş kaldı!

Başkentte etkisini sağanak yağış sebebiyle yollar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Başkentte etkisini sağanak yağış sebebiyle yollar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Türkiye genelinde son günlerde etkili olan bulutlu ve soğuk havadan sonra yağışlar başladı.

Sağanak başkent Ankara'yı vurdu.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran dolu ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Caddeler göle döndü

Yağmurla birlikte cadde ve sokakları su bastı.
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Şehrin belirli noktalarında araçlar yollarda güçlükle ilerlerken, meydana gelen kazalar ise trafiği durma noktasına getirdi.

Araçlar mahsur kaldı

Belirli noktalarda etkisini arttıran dolu yağışı da sokakları beyaza bürüdü.

Bazı noktalarda ise araçlar su birikintileri içinde mahsur kaldı.

ABB'nin işini yapmadığından yakınan vatandaşlar, mağduriyetin bu derece büyümesinden, seçim turlarına çıkıp şehri boş verdiği için Mansur Yavaş'ı suçladı.

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