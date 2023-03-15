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Aktüel Sağanak yağış altında böyle kavga ettiler
Aktüel

Sağanak yağış altında böyle kavga ettiler

Elazığ’da sudan sebepten dolayı çıkan tartışmada komşular yağmur altında dakikalarca kavga etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 20:50:00 - 2023-03-15 20:51:04

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Polis Oral Ergin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duvarda yaşanan su sızıntısından dolayı komşular arasında tartışma çıktı. Sokağa taşınan tartışma, kavgaya dönüştü. iki gurup, sağanak yağış altında dakikalarca kavga etti.

Sudan sebepten dolayı çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan taraflar ise ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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