Sağanak Sonrası Marina Sahilinde Ölü İnek Bulundu
Antalya’nın Kaş ilçesinde, sel sularına kapıldığı değerlendirilen bir ineğin cansız bedeni marina kıyısında bulundu.
Antalya’nın Kaş ilçesinde, sel sularına kapıldığı değerlendirilen bir ineğin cansız bedeni marina kıyısında bulundu.
Son günlerde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Kaş Setur Marina çevresinde bulunan vatandaşlar, sahil kenarında ölü bir inek olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, sel sularıyla sürüklenerek bölgeye ulaştığı tahmin edilen hayvanın denizden çıkarılması için çalışma başlattı. Kurtarma ve çıkarma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.