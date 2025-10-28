  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Gündem Sağanak sonrası Beyoğlu'nda su baskınları
Gündem

Sağanak sonrası Beyoğlu'nda su baskınları

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Sağanak sonrası Beyoğlu'nda su baskınları

Mega kent İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Beyoğlu ilçesinde su baskınları meydana geldi.

Beyoğlu'nda sağanak nedeniyle caddedeki rögar taştı, bir iş yerini su bastı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Piyalepaşa Mahallesi'nde sağanak sonrası bir caddedeki rögar taştı.

Caddede bulunan bir binanın zemin katındaki halı dükkanını su bastı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla dükkanda biriken su tahliye edilirken, iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?
İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?

Yaşam

İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Gündem

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Şiddetle Hissedildi
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Şiddetle Hissedildi

Gündem

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Şiddetle Hissedildi

İstanbul'da korku dolu anlar! Finans Merkezi'ndeki binaya yıldırım düştü
İstanbul'da korku dolu anlar! Finans Merkezi'ndeki binaya yıldırım düştü

Gündem

İstanbul'da korku dolu anlar! Finans Merkezi'ndeki binaya yıldırım düştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23