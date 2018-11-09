Sağ iktidarda sol müfredatta

HAKKI BİLİR / İSTANBUL

Akit’in, “Ders kitaplarında laikçi istila” başlıklı manşet haberi kamuoyunda büyük ses getirdi.

6. ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında, marjinal grupların göklere çıkardığı yazarlara sayfalarca yer veren Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Türkiye’nin ruh hamurunu yoğuran düşünürlere yer vermemesi infialde neden oldu. Gencecik beyinlerin, solcu yazarların biyografilerine ve eserlerine adeta maruz bırakıldığı müfredata eğitimcilerden tepki geldi. Uzmanlar, MEB’in bu yanlıştan dönmesi gerektiğini kaydederek, milletin değerlerine sahip çıkan isimlere yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Değerlerimizin yer alması elzemdir

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Ecevit Öksüz, eğitim konusunun milletin değerlerinden uzak bir bağlamda değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Bizim toplumsal kodlarımız ve tarihi birikimimiz, istikbalimizin köklerde olduğunu vadeder. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde bizim millet olarak eğitim sistemimiz içerisinde kendi kültürümüz, medeniyetimiz ve değerlerimizin yer alması bir ihtiyaç değil bir zorunluluktur” dedi. MEB’in müfredatının Anadolu insanının değerleriyle çatışmaması gerektiğini kaydeden Öksüz, “Eğitim sistemimizin içerisinde, bizim kültür ve medeniyetimize savaş açmış kimliklerin ve kişilerin bir eğitim materyali olarak bulundurulması milletin değerleriyle çatışan bir durumdur. Biz o unsurlara onların dünya görüşünü tanıma amaçlı yer verebiliriz. Onun yeri de orta öğretim değildir. Daha çok yüksek öğrenim kurumları olabilir” ifadelerini kullandı.

MEB gözden geçirecektir

MEB’in müfredatı tekrar gözden geçireceğini umduklarını belirten Öksüz, “Meseleye bu perspektiften baktığımızda kültür ve medeniyetimizle çatışan kişilerin müfredatta yer alırken, bizim hem bu dünyamızı hem ahiretimizi inşa ve ihya edecek kişilerin yer almaması kabul edilebilir değildir” şeklinde konuştu. Eğitimde objektif doğruların önemine de değinen Öksüz, “Bu milletle çatışan bir müfredat var ise, bu yanlış telafi edilecektir. Eğitimin objektif doğruları ne ise gençlerimiz onunla bir araya getirilecektir diye değerlendiriyorum” dedi.

Batılı beyin istemiyoruz

Eğitimci yazar Ercan Çifci, milletin evlatlarının Batılılaşmış kafalarla zehirlenmemesi gerektiğini kaydederek, “Millet artık evlatlarını Batılılaşmış beyinlere terk etmek istemiyor. Milletin değerleri ile alay etmiş, inancına hakaret etmiş ve milletin yaşam tarzını aşağılamış yazar, şair ve aydınları ders kitaplarında görmek istemiyor” dedi. Müfredatta estetik değerin önemine atıfta bulunan Çifci, “Estetik ve sanat değeri olmayan fakat sadece ideolojik gaye ve gayretlerle aydın diye pazarlanan bu kişiler bilhassa 2000’den önce kapılandıkları bu yuvalarda yıllardır besleniyorlar. Oysa inanılmaz bir birikime sahip köklerine sımsıkı bağlı, milli edebiyatçı ve şairlerimiz mevcut. Hem vatana dost hem millete dost bu aydınlar adı geçen sebeplerden dolayı gençlerin zihninde yeterince yer bulamamaktadır." diye konuştu

Akit dikkat çekmişti

Akit önceki gün, “Ders kitaplarında laikçi istila” başlıklı haberini manşetten vermişti. Söz konusu haberde şu ifadeleri kullanmıştı: “Marjinal gruplar tarafından şişirilen solcu isimlere 6. ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında boy boy yer veren Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB); yüzlerce şiiri bulunan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u üstün körü geçiştirirken, Müslüman Anadolu milletinin sesi olan şair ve yazarlara ise hiç yer vermediği ortaya çıktı. Komünist yazarların hem fotoğraflarının hem biyografilerinin hem de eserlerinin yer aldığı ders kitaplarında mütedeyyin şairlere ise çok kısa değinildiği belirlendi.”