Sağ gösterip sol mu vuruyor? Altan Tan’ın yeni partisini açıkladı
Gazeteci Mustafa Albayrak, son seçimde HDP’den ayrılarak Saadet Partisi’nden aday olan Altan Tan’ın, Ayhan Bilgen’in kurduğu yeni siyasi partiye geçeceğini iddia etti.
HDP'den istifa eden Altan Tan, son olarak 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul 3'üncü bölge 1'nci sıradan aday olmuştu.
Tan ile ilgili gazeteci Mustafa Albayrak’tan dikkat çeken birr iddia geldi.
Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce Ayhan Bilgen’in HDP’den ayrılarak parti kuracağı tahminin doğru çıktığını belirterek son kulis bilgisini aktardı.
Albayrak, Altan Tan’ın Ayhan Bilgen’in partisine geçiş yapabileceğini ileri sürdü.
Albayrak’ın paylaşımı şu şekilde;
"2020 Ağustos ayından beri HDP de sayın @ayhanbilgen ve Sayın @AltanTan1958 ın ayrılıp yeni siyasi parti kuracaklarını söylüyorum. Kulis bilgilerim şimdilik Bilgen de haklı çıktılar. HDP kapatılmadan önce parçalanıyor ! Altan beyin de yeni Partiye katılacağını tahmin ediyorum."
Söz konusu iddia “Altan Tan sağ gösterip sol mu vuruyor?” yorumlarına neden oldu.