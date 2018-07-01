Safran çayının saymakla bitmeyen faydaları nelerdir?

FAYDALARI:

Hafif ve orta dereceli depresyonun tedavisinde kullanılır.

Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi riskini azaltır ve damar tıkanıklığını önler.

Depresyona iyi gelir.

Göz sağlığını korur. Bulanık görme sorununa karşı oldukça etkilidir.

Sedef hastalığının tedavisinde kullanılır. Sedefi büyük oranda yok eder.

Enfeksiyonu önleyerek bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlar.

Adet öncesi sendromuna karşı iyileştirici etkiye sahiptir.

Antioksidan etkiye sahiptir.

Kan basıncını düşürerek kalp ve damarların aşırı derecede zorlanmasının önüne geçer.

Kandaki kolesterol ve trigliserid seviyesini düşürür.

Hücrelerin sağlıklarını korumalarına yardımcı olur.

Kanserli hücre oluşumunu yavaşlatarak kanser hastaları için iyileştirici bir etki oluşturur.

Retinaya giden kan akışını hızlandırır. Bu durum retina hasarı, iskemik retinopati ve yaşlılık nedeniyle büyüyen makula dejenerasyonu tedavisinde oldukça etkilidir.

Ağrı kesici özelliği vardır.

Göz, deri, karaciğer, ağız ve saç sağlığını korur.

Göbek bölgesinde bulunan yağları eritir ve fit bir görünüm kazanmanızı sağlar.

Vücut ısısını dengeler.

YAPILIŞI:

Safran ne yazık ki ülkemizde zor bulunan bir bitkidir. Aktarlarda dahi zor bulunur hatta bazı aktarlar safran diye insanlara zerdeçal satarlar. Safranın gramı 15-30 TL arasında değişir.

1 bardak safran çayı için 9-10 tane safran kullanmanız yeterli olacaktır. Kullanacağınız suyu iyice kaynatın. Su kaynadıktan sonra birkaç dakika soğumasını bekleyin ve safranı koyduğunuz bardağa dökün.

Suyun rengi amber rengine dönene kadar bekleyin ki bu durum bir iki dakika sürecektir. Daha sonra hazırlamış olduğunuz bu çayı 5-6 dakika demleyin. Dilerseniz safran çayı içerisine tarçın ya da kakule atabilir, şeker ya da bal ile de tatlandırabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.