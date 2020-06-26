Safra kesesi ağrısı neden olur? Safra kesesi taşları neden olur belirtileri nelerdir?

Safra kesesi taşıda, karnın sağ üst tarafında, sırta ve omuza vuran bir ağrı varlığı, kalp krizi belirtileriyle karıştırılabiliyor. Karnın sağ üst tarafında, sırta ve omuza vuran safra kesesi ağrısı, kalp krizi belirtileriyle karıştırılabiliyor. Bu ağrının özellikle ağır yağlı yemeklerin ardından çok daha şiddetli yaşanması durumuda safra kesesi taşlarından şüphelenilmekte.

Safra kesesinin temel görevi karaciğer tarafından üretilen safrayı depolamaktır. Safra, besinlerle alınan yağların sindirimi için önemli bir salgıdır. Safra kesesi taşları, safra kesesi hastalıkları arasında en sık görülendir. Safra kesesi taşlarının en sık neden olduğu şikayet karın ağrısıdır. Ağrı karnın sağ üst tarafında hissedilir ve sırta doğru yansır.

Ağrı gelip gidici şekilde olabileceği gibi iltihaplı durumlarda sürekli ve şiddetlidir. Şikayetlere veya komplikasyonlara neden olmuş safra kesesi taşlarının tedavisi kolesistektomidir. Kolesistektomi günümüzde laparoskopik olarak gerçekleştirilmektedir.

Safra kesesi taşı belirtileri

Safra çamuru ve yeni oluşan safra kesesi taşları genellikle ilk dönemlerde belirti vermezler. Yapılan çalışmalar, tüm safra kesesi taşlarının yaklaşık yarısının, insan hayatı boyunca hiçbir bulgu ve belirtiye neden olmadığını dahi göstermiştir.

Safra taşlarının en temel belirtisi “biliyer kolik” adı verilen, safra sistemine özgü bir ağrı türüdür. Biliyer kolik, safra sisteminin hastalıklarında oldukça belirleyici olmakla beraber safra kesesi belirtileri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Karnın üst orta ve sağ kısmında başlayan ve kimi zaman sağ kürek kemiğine doğru yayılabilen,

Genellikle yemeklerden sonra, ani başlangıçlı,

15-20 dakika süreyle artan, daha sonra 5 saate kadar sebat eden,

Kusma, mide yanmasını engelleyici antasid ilaçlar, dışkılama, gaz çıkarma, pozisyon değiştirme gibi uygulamalara yanıt vermeyen,

Aşırı terleme ve mide bulantısına neden olabilen,

Künt ve yoğun karakterde,

Kendi kendine zaman içerisinde geçen ağrı.