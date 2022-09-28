Safkan Arap atları satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre işletmede yetiştirilmiş 15 baş Safkan Elit Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle teker teker satılacak.

İhale 11.10.2022 Salı günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromunda İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Geçici teminat tay başına 20.000,00 TL’dir.

- İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,

b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İdarenin Adresi: Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Akçadağ/ MALATYA Tel : 0 422 421 41 72 Faks : 0 422 421 41 75

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