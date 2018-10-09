Safiye İnci’ye 2 yıl 8 ay hapis cezası

Anıtkabir’de çektiği bideo ile Mustafa Kemal'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Safiye İnci'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıtkabir'de Mustafa Kemal'e hakaret ettiği iddia edilen Safiye İnci hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"suçundan dava açmıştı. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ikinci celsesi görüldü. Mahkemeye, tutuklu sanık Safiye İnci, avukatı Bülent Demir ve ailesi ile Ankara Barosundan çok sayıda avukat duruşmaya katıldı.

Mahkeme, İnci'nin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına karar verdi. Hakim, hükümle birlikte İnci'nin tahliyesine karar verdi.