Saffet Sancaklı'dan çok sert sözler: Rezillik yapıyorlar

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, 6222 sayılı kanunla ilgili yaptığı açıklamada, "Şiddeti yaratan sadece taraftarlar mı? En başta futbol yöneticileri, ve televizyonda arsızca konuşan yorumcular ve köşe yazarlarıdır" dedi.

Futboldaki gerilimi köşe yazarları ve spor yorumcularının oluşturduğunu söyleyen MHP'li vekil Saffet Sancaklı, "Şiddeti yaratan sadece taraftarlar mı? En başta futbol yöneticileri, ve televizyonda arsızca konuşan yorumcular ve köşe yazarları. Yönetici çıkıp tahrik edici açıklama yaparsa, tribüneki taraftar döner bıçağını alır gider. Televizyon yorumcularının bazıları milli değerleri yerle bir ediyor. Reyting uğruna rezillik yapıyorlar. Yorumcunun biri geçen sene bir gruba karşı laf etti, sonra programa çıkarmadılar. Şimdi duyuyorum yine çıkaracaklarmış, sakın öyle bir şey yapmayın" dedi.