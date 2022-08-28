Safer ayı başladı mı? Safer ayı tesbihleri ibadetleri

Milyonlar safer ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, safer ayı başladı mı? Safer ayında hangi namaz kılınır?

Safer ayı başladı mı?

Safer ayı 28 Ağustos Pazar günü başladı. Bu mübarek ay 26 Eylül Pazartesi günü sona erecek ve 27 Eylül Salı günü Rebiülevvel ayı başlayacak.

Safer ayına ilişkin olarak uğursuz söylentileri bulunmaktadır. Bu söylemler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Halk arasında bu yanlış düşüncenin kaldırılması gerekir.

Diyanet İşleri'nin web sitesindeki açıklamada yer alıyor. Söz konusu açıklama şöyle: Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Safer ayı namazı nasıl kılınır?

Yatsı namazından sonra vitir vacip namazından önce 4 rekat namaz kılınır.

1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa "Estağfirullah El Azimé

11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

Safer ayı zikirleri

“ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER”

Anlamı: Allah’ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et..

“YA DAFİAL BELAYA İDFA’ ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.”

Anlamı: Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.

“LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM”

Anlamı: Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur.