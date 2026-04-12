Şafak vakti DEAŞ’a darbe! Şırnak ve Kocaeli merkezli operasyonda örgütün finans damarları kesildi!
Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Şırnak ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre eden emniyet birimleri, örgüte eleman ve finans sağlayan hücreyi çökertti.
Terör örgütünün finansal kaynaklarını ve eleman temin ağını mercek altına alan güvenlik güçleri, elde edilen istihbaratların ardından 9 Nisan'da düğmeye bastı. Şırnak ve Kocaeli'deki belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerden cephanelik çıktı
Şüphelilerin ikametlerinde ve gizlendikleri yerlerde yapılan detaylı aramalarda; 2 adet pompalı tüfek, 55 adet kartuşun yanı sıra örgütsel faaliyetleri belgeleyen çok sayıda yasaklı kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dijital veriler, örgütün bölgedeki yapılanmasına ışık tutması amacıyla incelemeye alındı.
4 teröriste tutuklama kararı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, terör örgütüne üye olma ve finans sağlama suçlamalarıyla 4 şahsın tutuklanmasına karar verirken, 5 şüpheliyi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.