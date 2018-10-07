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Saf el dokuması ipek nasıl anlaşılır?

Saf el dokuması ipek ancak dokunarak anlaşılabilir.

07 Ekim 2018 Pazar 14:37
Saf el dokuması ipek nasıl anlaşılır?

El dokuması ipek kumaşta, ipliğin doğal oluşundan kaynaklanan hafif düğümler ve düzensizlikler olabilir. Bunlar onun özelliğidir ve hata olarak değerlendirilmemelidir. Makinalarda dokunan suni ipeğin yüzeyi pürüzsüz görünür.

İkinci yöntem parlaklık testidir. El tezgahında dokunan ipek defne sabunuyla kaynatılıp yumuşar ve kendine has tabii bir parlaklığı olur.

İpek ipliği yakılacak olursa, protein içerdiği için saç yanığı gibi kokar. Alevi üflerseniz yanmaya devam etmez ve yumuşak bir kül bırakır. Suni ipek, (polyester vb.) yakıldığı zaman siyah bir duman çıkarır ve alev üfledikten sonra yanmaya devam eder, kül bırakmaz ve ipliğin ucu toplu iğne başı gibi sertleşir.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 14:37
  1. SAF EL DOKUMASI İPEK

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