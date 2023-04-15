Sadullah Ergin'in imdadına o isim yetişti! Şıracının şahidi bozacı seni

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan İbrahim Kiras, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesinin ardından yaşanan tartışmalarda "şıracının şahitliğine" soyundu.

Kiras, "Söz konusu siyasetçi 'CHP adayı' değil. İktidarın seçim sisteminde yaptığı değişiklikler sebebiyle mecburiyet tahtında razı olunan ortak liste formülünün gereği olarak CHP listesinden aday gösterilen ittifak ortağı siyasetçilerden biri" dedi.

Sadullah Ergin'in ülkenin en kritik döneminde görev yaptığını kaydeden Kiras, "Hataları, yanlışları, kusurları var muhakkak. Ama yargıdaki FETÖ ağırlığını sona erdirmek için en önemli adımları atmış olan eski Adalet Bakanı 'CHP FETÖ’cüyü aday yaptı' şeklinde bir kampanyaya maruz kalmayı hak etmiyor" ifadelerini kullandı.



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