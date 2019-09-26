Sadullah Ergin tanıklık ücretine ‘hayır’ dedi Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden yargılandığı dava kapsamında tanıklık ücreti almayı reddetti.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr FETÖ yöneticiliği ile suçlanan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yargılandığı davada,17 Eylül tarihinde tanık olarak dinlenen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, mahkeme başkanı Maruf Alikanoğlu’nun,”Kural gereği soruyoruz, tanıklık ücreti talep ediyor musunuz” sorusuna, “hayır” yanıtı verdi. Edinilen bilgilere göre, eğer Sadullah Ergin, tanıklık ücreti talep etseydi kendisine 2019 yılı tanıklık ücreti tarifesine göre tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 20 ila 40 TL’ye kadar ücret ödenecekti.

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