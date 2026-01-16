  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü! Suat Özçağdaş hakaretler savurdu! Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm Abdest alacak suları bile yok Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor Sadece 6 saniyede infaz etmişler! Ünlü ülkücü avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber Akkuyu, enerji şoklarına karşı stratejik bir adım İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu! Bakan Tekin açıkladı: Ara tatiller tamamen kalkıyor mu? Gözaltılar var! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga
Eğitim Sadist Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?
Eğitim

Sadist Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sadist Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Sadist kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre başkalarına fiziksel ya da psikolojik olarak acı çektirmekten zevk alan kişileri tanımlamak için kullanılan Fransızca kökenli bir terimdir.

Sadist kelimesi, başkalarının çektiği acıdan veya ıstıraptan keyif alan, hatta bu durumu bir doyum aracı olarak kullanan kişileri tanımlamak için kullanılır. Fransızca kökenli olan bu sözcük, hem genel bir kişilik eğilimini hem de psikolojik rahatsızlıkları ifade edebilir. Sadizmin temel özelliği, zarar verme eyleminin bir amaçtan ziyade, kişisel tatmin sağlayan bir araç haline gelmesidir.

 

TDK sözlüğünde sadist, "başkalarına acı çektirmekten, eziyet etmekten zevk alan kişi" olarak yer alır. Bu durum sadece fiziksel şiddetle sınırlı değildir; psikolojik baskı, aşağılama, manipülasyon veya duygusal zarar verme yoluyla da kendini gösterebilir. Sadist davranışlar, hafif rahatsız etme eylemlerinden başlayarak, kişinin sosyal çevresini ciddi şekilde etkileyen, hatta tehlikeli boyutlara ulaşabilen şiddet eğilimlerini kapsar. Bu kişiler toplumda genellikle dışlanır ve davranışları hoş karşılanmaz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23