Sadist Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Sadist kelimesi, başkalarının çektiği acıdan veya ıstıraptan keyif alan, hatta bu durumu bir doyum aracı olarak kullanan kişileri tanımlamak için kullanılır. Fransızca kökenli olan bu sözcük, hem genel bir kişilik eğilimini hem de psikolojik rahatsızlıkları ifade edebilir. Sadizmin temel özelliği, zarar verme eyleminin bir amaçtan ziyade, kişisel tatmin sağlayan bir araç haline gelmesidir.

TDK sözlüğünde sadist, "başkalarına acı çektirmekten, eziyet etmekten zevk alan kişi" olarak yer alır. Bu durum sadece fiziksel şiddetle sınırlı değildir; psikolojik baskı, aşağılama, manipülasyon veya duygusal zarar verme yoluyla da kendini gösterebilir. Sadist davranışlar, hafif rahatsız etme eylemlerinden başlayarak, kişinin sosyal çevresini ciddi şekilde etkileyen, hatta tehlikeli boyutlara ulaşabilen şiddet eğilimlerini kapsar. Bu kişiler toplumda genellikle dışlanır ve davranışları hoş karşılanmaz.